Paola Caruso, parla Moreno Merlo: "Nessuna denuncia", come stanno le cose?

Francesco Fredella 08 giugno 2020

a

a

Per adesso Moreno Merlo, ex fidanzato di Paola Caruso, non avrebbe ricevuto alcun denuncia. “Mi sembra che abbia trovato delle scuse per allungare il brodo e farsi notare un po’ di più. Chiederò al mio avvocato di indagare sulle denunce, ma non ho mai ricevuto nulla. Sono passati sei mesi”, tuona Moreno Merlo (dj). Ora - come racconta - ha una nuova frequentazione. Nessuna donna del mondo della tv. Unico indizio: “E’ mora, ha la mia età”, dice Moreno. Che preferisce non aggiungere altri indizi. Ma sul web è già caccia alla ragazza misteriosa. Un breve rewind. Nei mesi scorso, dopo una frequentazione lampo, la Caruso aveva attaccato duramente in tv Moreno con accuse choc. Lui si era difeso dicendo che il racconto della sua ex non corrispondeva a verità. A quanto pare, tutto sarebbe finito in tribunale a colpi di denunce e lettere degli avvocati. Ma Melo precisa di non aver mai ricevuto nulla. “Nessun denuncia”, conclude.

