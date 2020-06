Belen Rodriguez? Andrea Iannone contrattacca: la foto caldissima nei giorni della rottura con Stefano De Martino

09 giugno 2020 a

Qualcuno l'aveva riavvicinato alla sua ex Belen Rodriguez, provocando le ire della showgirl argentina. Andrea Iannone ha voluto smentire ogni gossip rilanciandone un altro: quello sul suo nuovo flirt. Con giallo, perché il pilota MotoGp ha condiviso tra le stories una foto molto intima con una delle gemelle influencer Jas & Jay.

Foto piuttosto sgranata e "misteriosa", perché non si capisce chi sia delle due ragazze (praticamente identiche) quella teneramente abbracciata a uno Iannone versione "romantico piacione". Jas e Jay, figlie del cantautore Carlo Gigli, sono famose al grande pubblico per la partecipazione a Mezzogiorno in Famiglia su Rai 2. Niente di paragonabile alla superstar Rodriguez, insomma, ma chissà che finendo sulla bocca di radio-gossip proprio nei giorni caldissimi della rottura tra Belen e il marito Stefano De Martino non giovi alla loro visibilità.

