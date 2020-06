Belen Rodriguez, "quella sera...": la conferma definitiva, il tradimento degli "amici intimi" sotto anonimato

Francesco Fredella 04 giugno 2020 a

a

a

“Io voglio parlare di moto, di sport, del mio lavoro, non di gossip”, così Andrea Iannone gela tutti. E fa un passo indietro. Il gossip non gli interessa più, eppure aveva conquistato grazie alla storia con Belen Rodriguez le copertine dei più importanti rotocalchi. Ora non vuole parlarne: acqua passata. “So che quando sono a Milano vengo braccato dai paparazzi, ma questo non è il mio mondo”, continua il pilota in un’intervista a Oggi. Solo pochi giorni fa si era parlato di un incontro (casuale) tra Belen e Iannone in un negozio del quadrilatero milanese della moda. Uno scambio di sguardi e nulla di più. Ma i conti non tornano. Il settimanale Oggi ha contattato alcuni amici di Iannone. “Ammettono la cena con Belen, ma sottolineano il carattere casuale, innocente. Quel che è certo è che Iannone occupa una posizione che adesso è defilata, periferica”, si legge sulla pagine della rivista edita da Cairo.

Sola nel letto, mentre... Belen Rodriguez, un video da impazzire: il sospetto, messaggio trasversale?

Belen e De Martino in crisi: "Cos'è successo durante la quarantena". Tutto in pochi giorni: clamoroso, cosa sa Signorini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.