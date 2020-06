Belen Rodriguez, il fratello Jeremias e questa foto: "Il grande amore...". Roba di famiglia: una bomba su Stefano De Martino

Francesco Fredella 05 giugno 2020 a

“Il grande amore ha, alla base, un’idea di famiglia”: parola di Jeremias Rodriguez. Che rompe il silenzio dopo la fine (burrascosa) del matrimonio tra sua sorella Belen e Stefano De Martino. Il piccolo di casa Rodriguez, da rumors, avrebbe avuto delle tensioni con Stefano. Ma non sarebbe questo alla base della rottura. Belen, come titola Oggi, "sedotta e ri-abbandonata". Ma dov’è la verità? Voci legate ad un presunto tradimento di Stefano non mettono a tacere il gossip. Che s’infiamma.

Intanto, come anticipato da Libero, Belen sarebbe fuggita nelle zone di Bergamo rifugiandosi in un posto incantevole. Senza fotografi al seguito. Tramonta del tutto anche la spifferata su Iannone. Belen, due anni fa, l’ha mollato. Storia chiusa. Ora i Rodriguez si ricompattano per superare questo momento.

