Belen Rodriguez, la testimonianza-choc dei vicini e poi quella foto: con De Martino è finita in rissa, l'ultimo scoop

È finita. E probabilmente è finita male. Si parla ancora di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la coppia scoppiata, il gossip del momento. E ora su tutta questa vicenda piove anche la minuziosa ricostruzione di Oggi, il rotocalco che per primo ha dato conto della crisi tra i due, facendoci sapere che Stefano si trovava a 770 chilometri da Belen, a casa sua, in Campania. Il ballerino era infatti tornato a Napoli per partecipare a Made in Sud, lasciando a casa l'argentina e il figlio Santiago.

Ma c'è di più. Oggi propone infatti un servizio fotografico ( qui la versione integrale ) che, scatto dopo scatto, dimostra come le cose tra Belen e Stefano, siano finite in disgrazia. La crisi nasce in quarantena, l'apice sarebbe una discussione definita "accesissima" e che sarebbe avvenuta "nelle viscere del bel palazzo di zona Moscova in cui abita la coppia". A fine aprile, dopo la sfuriata sentita da diversi inquilini del palazzo, Stefano lascia casa ee torna a Napoli. Le ultime immagini della coppia insieme, infatti, risalgono al 30 marzo.

Dunque Oggi, sempre foto dopo foto, mostra come il 21 maggio De Martino sia tornato a Milano, senza però andare a casa di Belen: la prova definitiva relativa alla rottura. Quindi il party organizzato dalla Rodriguez, dove lei bacia sulla guancia l'amico Mattia Ferrari ma dove di Stefano non vi è traccia. Si arriva poi a domenica 24 maggio, il presunto incontro con Andrea Iannone della showgirl argentina, dopo che Belen aveva ricevuto, spiega il settimanale, "una telefonata che la galvanizza". Sull'incontro piovono smentite, ma Oggi conferma tutto: è proprio lui, Iannone. E così, mentre si vagheggia sul ritorno di fiamma col pilota Moto Gp, possiamo essere certi del fatto che con De Martino sia davvero finita.

