"Non ci sarei mai andato": Antonio Zequila, una feroce bocciatura vip

Ad Antonio Zequila interessa poco della cena che gli ex concorrenti del Gf vip hanno organizzato pochi giorni fa a casa di Fabio Testi. Lui non c’era. A dire il vero mancavano molti altri concorrenti del reality di Signorini. Antonio guarda avanti e stronca tutti. “Non sono rimasto male, non mi interessa molto. Lì - come sapete - c’erano i concorrenti dell’altra fazione. Noi organizzeremo una cena a Roma. Aspettiamo Giulietta e Romeo (Paolo e Clizia)”, racconta Antonio Zequila. Che rimarca di non aver nulla contro alcuni dei concorrenti che hanno preso parte a questa réunion. C’erano: Adriana Volpe (ci dicono col marito), Teresanna Pugliese, Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese, Sara Soldati, Andrea Montovoli, Fernanda Lessa. La lista degli assenti è lunga: assenti: Zequila, la Rusic, Paola Di Benedetto, Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro, Asia Valente, Elisa De Panicis, Sossio Aruta, Licia Nunez, Aristide Malnati, Antonella Elia, Valeria Marini, Pago, Serena Enardu, Carlotta Maggiorana, Barbara Alberti, Michele Cucuzza. Caso chiuso. All’orizzonte, come racconta Zequila, ci sarà un’altra cena.

