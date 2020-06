Elisa Isoardi, scollatura da paura e forme da urlo: la foto "generosissima" che manda in tilt i fan

16 giugno 2020 a

Elisa Isoardi è molto chiacchierata nelle ultime settimane a causa della chiusura de La prova del cuoco, il cooking show divenuto famoso grazie ad Antonella Clerici e condotto da due anni proprio dall’ex compagna di Matteo Salvini. La quale andrà in onda fino al 26 giugno, poi dovrà trovarsi un’altra occupazione: nel suo caso, come in quello di Lorella Cuccarini, si vocifera di un’operazione anti-sovranista, con la Isoardi che pagherebbe la sola “colpa” di essere stata legata in passato al segretario della Lega. Di certo non l’hanno aiutata gli ascolti sotto le aspettative del cooking show, che forse è un po’ superato: l’impressione è che ha fatto il suo tempo nei palinsesti Rai dopo tanti anni di onorato servizio. Intanto la Isoardi resta attiva su Instagram, dove l’altro giorno ha conquistato una valanga di like con un primo piano artistico e molto sensuale: in particolare la conduttrice ha messo in risalto un décolleté davvero impressionante, che ha raccolto il gradimento dei fan.

