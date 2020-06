La prova del cuoco, vergognosa intervista del Fatto Quotidiano alla Isoardi: "Fatta fuori dopo l'addio a Salvini?", lei sbrocca

07 giugno 2020 a

a

a

A difendersi da accuse e pettegolezzi ci pensa lei in persona, Elisa Isoardi. Due voci che la riguardano, lei e il suo rapporto in Rai. La prima: dopo che ha rotto con Matteo Salvini, senza il suo aiuto, resta a piedi (lascerà infatti la conduzione de La prova del cuoco). La seconda: grazie al rapporto comunque buono con Salvini troverà spazio su Rai 2. Insomma, voci completamente confliggenti e che danno la cifra del pettegolezzo. E la Isoardi, intervistata dal Fatto Quotidiano, replica colpo su colpo. Le chiedono infatti: finisce la storia e finisce anche la conduzione della Prova del cuoco. E lei: "Questa è una cattiveria, un modo per portarmi dentro una realtà che non mi appartiene". Non paghi, quelli del Fatto ribadiscono la domanda. Ma la Isoardi: "Cattiveria. Non so perché. Finora non c'è nulla di ufficiale da parte della Rai". Per inciso, la domanda viene ripetuta altre sei-sette volte nel corso dell'intervista, non a caso pubblicata sul Fatto, fino a che la Isoardi conclude: "Io non continuo. Stop. Mi rifiuto. Non cado nel suo tranello. Avrei voluto parlare d'altro". Ma laddove Marco Travaglio p direttore...

"Accuse a caz***, ciò che dovreste spiegare". Sfregio alla Lombardia, la rabbia di Vittorio Feltri contro la Rai

"Questa ministro? Un insulto". La furia di Matteo Salvini, basta una foto per disintegrare la Azzolina. Eccola...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.