Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis al ristorante, coperti di insulti: "Proprio un gran cervello"

17 giugno 2020 a

a

a

Vietato vivere, soprattutto se ci si chiama Sonia Bruganelli, si è la moglie di Paolo Bonolis e si è in piena crisi economica post-lockdown. La moglie del conduttore Mediaset, come sua abitudine, testimonia su Instagram sprazzi di lusso e bella vita, piccoli e grandi agi di chi fortunatamente non ha grandi preoccupazioni economiche. Per questo si è attirata, negli anni, gli insulti degli haters. Domenica 14 giugno l'ultimo caso: cena in un famoso ed esclusivo ristorante di Roma per festeggiare i 59 anni di Bonolis, la Bruganelli pubblica una foto della mascherina "con logo" del ristorante, Quasi uno status symbol, giudicato da molti "inopportuno" e "Inelegante".

Di più, offensivo nei confronti di chi non può permettersi certi svaghi soprattutto in questo momento storico. Tra i commenti più passabili, sottolineati dal Giornale, si leggono frasi come "200 euro per una cena e in omaggio devo ricevere una mascherina? Se rinasco voglio essere ricca come te per provare l’ebbrezza che stai vivendo", "I Bonolis sono dotati proprio di un gran cervello" o "Bollette, bollo dell’auto, benzina e intoppi vari. 1.200 euro e voi fate una cosa del genere?", Altri sono decisamente più volgari e scurrili, totalmente esagerati, Ma Lady Bonolis, come sempre e giustamente, guarda, non si cura di loro e passa.

"Nell'ambiente lo dicono tutti...". Bonolis gelato in diretta: l'allusione intima alle sue dimensioni (extra)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.