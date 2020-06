Ciao Darwin, Paolo Bonolis "sovraesposto" da Mediaset: "Non è corretto così", parla la moglie Sonia Bruganelli

08 giugno 2020 a

Paolo Bonolis si conferma un patrimonio prezioso per Mediaset. Anche in tempi di coronavirus, le repliche di Ciao Darwin riscuotono grande successo in termini di ascolti e di seguito sui social. Merito di un programma senza tempo, come lo ha definito Sonia Bruganelli. “Funziona e l’azienda lo manda in onda. Amen. Così però - ha dichiarato la moglie di Bonolis a giornalettismo.com - non preservi una tua risorsa, forse tra le più importanti, perché lo sovraesponi. Non è corretto a mio avviso”. La Bruganelli quindi si dice d’accordo a metà sul prolungamento della messa in onda delle repliche, ma non sembra gradire questo utilizzo di Bonolis “fino a esaurimento scorte”, visto che anche le puntate vecchie di Avanti un altro stanno andando molto bene.

