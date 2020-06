Pupo e il triangolo amoroso con moglie e fidanzata: "Siamo tre gambe dello stesso tavolo"

22 giugno 2020 a

Pupo ha raccontato la sua vita privata che lo vede impegnato sia con la moglie sia con la fidanzata. In principio non sono mancati “momenti di grande fatica emotiva”. Dal 28 luglio 1974 è sposato con Anna, mentre il fidanzamento con Patricia dura dal 18 settembre del 1989. “Io sono solito dire che siamo tre gambe di uno stesso tavolo e che se una cede, cade il tavolo”. Così Pupo sui rapporti personali. “La svolta per me è stato quando ho raccontato ad entrambe le donne che amavo il nostro rapporto”, ha spiegato, "e la gelosia ha lasciato spazio all’amore”.

Pupo intanto non ha intenzione di fermarsi lavorativamente: appena si potrà tornare a fare concerti tornerà ad esibirsi mentre sul fronte televisivo sarà ancora nella squadra del Grande Fratello Vip. Nella quinta edizione è stato confermato in veste di opinionista.

