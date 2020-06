Elettra Lamborghini, sfogo inquietante: "Non sono morta ma è un macello". Terribili sospetti

23 giugno 2020 a

Periodo pieno zeppo di impegni, per la mitica Elettra Lamborghini, che dopo la quarantena si è messa ad organizzare il suo matrimonio. E anche l'ultimo weekend è stato contraddistinto da un'agenda fitta fitta. Lo spiega lei stessa, l'ereditiera con un passato al Festival di Sanremo, in una story sul suo seguitissimo profilo Instagram: "Allora ragazzi non sono ancora morta, sono viva - ha premesso -. Ho avuto un weekend terribile, ho dovuto organizzare mille robe all'ultimo, un macello, ma sono ancora qui". Nessun dettaglio specifico, si suppone che abbia dovuto occuparsi delle ormai imminenti nozze con Afrojack. Ma tant'è, la Lamborghini a stretto giro di posta ha aggiunto: "E novità ragazzi in questi giorni faccio tirar via alcuni tatuaggi perché mi sono stancata, infatti, dopo vi farò la foto", ha concluso Elettra.

