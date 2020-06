Taylor Mega pippa cocaina? Strana polvere sul comodino: l'influencer la spiega così

25 giugno 2020 a

Continua a far discutere il caso di Taylor Mega, che qualche giorno fa è finito nell’occhio del ciclone per una story sospetta sul suo profilo di Instagram. Non è passata inosservata la polverina presente alle spalle dell’influencer: facile pensare che la “striscia” presente sul comodino sia cocaina. La spiegazione di Taylor non è tardata ad arrivare, anche se non ha convinto proprio tutti: “Allora ragazzi, io non Pippo cocaina. Ci tenevo a spiegare questa storia del comodino. Questo è magnesio”. L’influencer ha mostrato un barattolo da cui ha estratto della polvere e si è leccata un dito dopo averlo passato nel parattolo. “Ha la stessa consistenza, cosa devo fare?”, ha dichiarato con un sorrisino di chi sa che è difficile convincere tutti della sua versione.

