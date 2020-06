Belen Rodriguez e De Martino, Stefano "zuzzusiello". Gossip impazzito sul "flirt"

Francesco Fredella 30 giugno 2020 a

Made in sud. Palco. Battute. E scappa pure un doppio senso, che infiamma il gossip. Al centro, ovviamente, c’è Stefano De Martino. Dall’altra parte del palco Peppe Iodice. Ed è subito gag. Il comico “pizzica” l’ex ballerino di Amici dopo la burrascosa rottura con Belen Rodriguez. I motivi restano ancora misteriosi, ma c’è chi parla di presunto tradimento. “Non vorrei fare gossip, ma una domanda te la devo fare… ma davvero ti piacciono le vecchiarelle”, dice Peppe. “Fai il zuzzusiello? Chi è questa conduttrice? Dai su…”, continua durante lo show. Arriva, all’improvviso, la risposta di Stefano: “Sono fake news, tu non devi leggere il web”. In Rete, infatti, si sono rincorse per ore false notizie su De Martino. Tutti indizi senza una prova. Tutte supposizioni, che hanno soltanto alimentato il gossip. Senza portare ad una conclusione. I motivi della rottura - per la seconda volta - con Belen restano un mistero.

De Martino nel ciclone: il gossip travolge Made in Sud. "Non c'entro nulla”. L'ex ballerina parla di Stefano

