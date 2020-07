Elettra Lamborghini, "contenuto bollente": si fa immortalare così, lato B fuori controllo

01 luglio 2020 a

Altro giro, altra prodezza, altra provocazione. Si parla di una sempre più inarrestabile e incontenibile Elettra Lamborghini, che ha recentemente lanciato il suo singolo dell'estate, La Isla. "Da 1 a 10 quanto lo volete il video" della canzone?, chiede l'ereditiera ai suoi fan. Dunque, aggiunge: "Attenzione, contenuto caliente". E in attesa del contenuto, di bollente c'è la foto messa da Elettra a corredo delle sue parole. Eccola con peculiari zeppe ultra-chic con bottone dorato. Poi le gambe nude, a coprira soltanto un reggiseno e dei mini-pants di un rosso lucido che ne mettono in evidenza il giunonico lato B. In bella vista il tatuaggio maculato che le copre la spalla destra. Sguardo fisso in camera, un poco ammiccante e altrettanto sornione, Elettra Lamborghini colpisce nuovamente nel segno.

