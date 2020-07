Antonio Zequila, confessioni scabrose: "Faccio nudismo dal 1991, quella volta in spiaggia con Naomi Campbell..."

Francesco Fredella 02 luglio 2020 a

Mai solo. Sempre in compagnia. “Faccio nudismo da sempre, da tanti anni. Ma non è affatto un problema per me”, tuona Antonio Zequila. “Nel 1991 - non ero ancora conosciuto - e ho iniziato a fare nudismo. Poi pian piano con la tv hanno iniziato tutti a conoscermi. Oggi vado alla ricerca di posti isolatissimi”, continua l’ex concorrente del Grande Fratello vip. Zequila è ancora single, ma assicura a tutti che la sua fidanzata è nell’aria. “Mi innamorerò. Parto per le spiagge nudiste solo. Ma torno in coppia”, assicura al telefono con Libero Antonio. Che poi tuona: “Una volta, in un posto semi-deserto- c’era pure Naomi Campbell. Lei e altre persone rimasero vestite. Io nudo. Devo ammettere che era un belvedere”.

