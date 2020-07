Karina Cascella, l'opinionista della D'Urso in bikini: abbondanza travolgente

07 luglio 2020 a

a

a

Karina Cascella si mostra atomica in bikini. Uno scatto rovente che scatena il social. “Mettetevi l’anima in pace – avverte – perché vi mostrerò parecchi costumini. Questo è pazzesco” e parte con un due pezzi esplosivo. Fascia sovrabbondante e slip sgambatissimo. Alcuni follower non gradiscono. “Karina – si rammaricano – purtroppo sei come tutte le altre! Apprezzavo molto la tua diversità. Invece anche tu, se non metti in mostra i tuoi seni finti sei persa”, uno dei tanti haters.

Ma, ovviamente, c'è chi apprezza: "Sei troppo di tutto. Troppo bella, troppo intelligente, troppo sincera, troppo avanti, troppo donna, mamma e tutto. E la foto è tutto un programma: un primo piano ravvicinato con accento sul decolleté incorniciato da una profonda scollatura.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.