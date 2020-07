Antonella Elia a Temptation Island, "copione già scritto". Voce clamorosa dai corridoi: tutto finto?

08 luglio 2020 a

a

a

Le sfuriate di Antonella Elia a Temptation Island? "Tutto un copione". Ne è convinto Antonio Zequila, che con la ex valletta di Mike Bongiorno era già venuto ai ferri corti nella casa del Grande Fratello Vip, qualche mese fa.

"Chi è Sofia?". Antonella Elia, gaffe tremenda a Temptation Island: beccata da Striscia, l'imbarazzo durante lo sfogo | Video

Ora la Elia è in Sardegna insieme al compagno Pietro Delle Piane, sull'isola dei tentatori, e Zequila sente puzza di bruciato. "Sono sincero, non l'ho vista ma penso che sia un copione già scritto, dove sono andati a litigare - spiega l'attore napoletano a Radio Italia Anni 60 -. Poi usciranno, faranno pace, poi si inventeranno che si sposeranno, poi non si sposeranno mai. Cioè, la Elia è un'ottima stratega, però la sua perfidia supera il suo vittimismo. È una persona che mi ha deluso molto. Io sono una persona cristallina, sincera sempre, lei lo è molto meno di me". La Elia, prosegue Zequila, "è una persona molto egoista, usa le persone a suo comodo. Prima infatti si era legata a Zequila, poi si è legata a Sossio Aruta, quando lei ha nominato Sossio e lui ha vinto al televoto, ha dimostrato la sua perfidia e la sua lungimiranza nel suo gioco. Secondo me sono d'accordo e hanno fatto un copione, sono convinto al mille per mille".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.