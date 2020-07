Maddalena Corvaglia, folata di vento e il gonnellino va su: scorci proibiti, foto da restarci secchi

12 luglio 2020 a

"Senti che bel vento...", commenta Maddalena Corvaglia introducendo cinque meravigliose fotografie pubblicate sul suo profilo Instagram. La showgirl si mostra in bikini e vestitino rosa in un contesto prima bucolico, tra spighe e campi d'erba, poi in spiaggia (sempre vestita con il medesimo outfit). E il fatto che ci sia vento lo si capisce benissimo dalle immagini, in cui la gonnellina svolazza molto, molto pericolosamente. L'ex velina a 40 anni tondi toni sfoggia un fisico incantevole e, davanti all'obiettivo, si diverte e giocare e a provocare i suoi seguaci, che apprezzano moltissimo questa serie di scatti. Una Corvaglia che è semplicemente intramontabile.

