"Aida Yespica? Sì, l'ho vista alla festa con...". Bomba di gossip: parla il testimone

Francesco Fredella 13 luglio 2020 a

a

a

Aida Yespica e Geppy Lama di nuovo insieme. Dopo quattro mesi di lontananza si riabbracciano. Lei vive a Milano, lui a Roma. Il lockdown li ha costretti a stare a distanza per mesi. Dimenticate, adesso, le lunghe attese. Per la coppia un weekend romantico a Capri. Aida e Geppy hanno partecipato ad una serata evento con Gigi D’Alessio con tanti altri personaggi. “Affiatati, complici. Innamorati”, racconta un testimone che era lì quella sera. Insomma si tratta di un amore che va a gonfie vele. Tra loro, infatti, c’è molta sintonia.Aida, 37 anni, ex concorrente del Grande Fratello, non ha nascosto la voglia di avere un figlio da Geppy (che ha legato con Aron, l’altro figlio della Yespica, nato da una precedente relazione).

Costume troppo stretto, risultato? Le giunoniche forme esplodono... in libertà: mamma mia, Sabrina Salerno | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.