Sabrina Salerno, costume troppo stretto? Le giunoniche forme esplodono in libertà: mamma mia

Mamma mia, Sabrina Salerno, tra le mattatrici social di questa estate 2020. Altro giro, altra foto da urlo: "Woman breaking the wall", le donne rompono i muri, scrive in calce allo scatto che potete vedere qui sotto. Eccola in posa davanti all'obiettivo, come sfondo un muro in mattoni chiari (che origina la didascalia della foto). La showgirl, 52 anni portati in modo divino, si mostra sorridente e vestita di un costume grigio intero con laccio centrale. Un costume profondamente, clamorosamente scollato. E soprattutto molto stretto, soprattutto in considerazione della generosità delle sue forme. Il risultato? Per la gioia di tutti i suoi seguaci, le forme della Salerno sembrano in procinto di... esplodere.

A 52 anni, queste fisico e soprattutto queste forme: zoom da urlo, Sabrina Salerno fa impazzire l'Italia | Guarda

