L'ex fidanzata di Giulio Berruti rivela l'inizio della storia con Maria Elena Boschi: "Mi aveva detto che erano amici"

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sono finiti sulle copertine dei settimanali per la loro love story. Non si nascondono più, anzi sembrano quasi cercare i paparazzi.. Una storia che ha sorpreso molti e anche Francesca Kirchmair, l’attrice 24enne e produttrice austriaca che ha fatto coppia fissa con l’attore romano per circa tre anni. Per un periodo i due hanno convissuto pure a Los Angeles, ma la relazione è stata poi troncata lo scorso autunno. Berruti, secondo la Kirchmair, avrebbe conosciuto la Boschi quando stava ancora con lei. La 24enne non si aspettava un risvolto del genere tra i due: racconta sempre l'attrice che Berruti e Boschi sono stati per diverso tempo amici prima di fare coppia fissa.

Lo scorso maggio, a Vieni da me di Caterina Balivo, berruti aveva parlato di un periodo di riflessione con la Kirchmair, scrive Gossip e tv. Dopo le numerose paparazzate Berruti però ha poi confermato la liaison a C’è tempo per... il programma di Anna Falchi e Beppe Convertini. Berruti infatti è stato piuttosto chiaro: “Sono innamorato”, ma ha preferito non aggiungere altro. Nessun commento è arrivato da parte della Boschi, ma in una recente intervista televisiva non ha battuto ciglio quando un giornalista ha etichettato Giulio come “suo fidanzato”.

