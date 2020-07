Elisabetta Canalis, bikini troppo stretto o Lato A esagerato? Il décolleté esplode, foto da capogiro

14 luglio 2020 a

Quarantunno anni e non sentirli. Elisabetta Canalis è sempre la stessa, splendida ragazza che una ventina di anni fa incantava i telespettatori in coppia con la (ex) amica velina Maddalena Corvaglia ogni sera con i suoi stacchetti sul bancone di Striscia la Notizia. Gossip, flirt, traslochi, amori e un matrimonio fa, ma Ely anche grazie a Instagram pur lontano dalla tv italiana resta una delle protagoniste più amate e chiacchierate del nostro spettacolo.

Merito anche della sua bellezza folgorante. Una prova? Occhio al bikini che mette in mostra nell'ultima foto pubblicata sul proprio profilo: un rosa antico abbinato alla carnagione abbronzata, uno spettacolo cromatico da cartolina, quasi come il mare e i monti alle sue spalle. Ma gli occhi dei più maliziosi non potranno non essere caduti sul suo décolleté a rischio "esplosione". La parte alta del bikini infatti sembra contenere a stento il suo Lato A: roba da cuori forti, e i social sembrano apprezzare.

