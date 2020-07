Alessia Marcuzzi paparazzata col marito in barca. Slip invisibile e sorrisi, ma... Dago: "Corna e Belen, che coincidenza"

14 luglio 2020 a

Insieme sorridenti in barca. Tra Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi sembra tornato il sereno, ma la paparazzata di Chi non convince Dagospia. La coppia, al centro del gossip prima per la presunta crisi in quarantena poi per la voce rilanciata proprio da Dago di una "scappatella" tra Marcuzzi e Stefano De Martino, causa della crisi coniugale tra il presentatore di Made in Sud e Belen Rodriguez, è stata pizzicata dai segugi di Alfonso Signorini in Costiera Amalfitana, Calabresi avrebbe raggiunto Alessia nel weekend, per passare qualche ora di relax.

I due, sottolinea Chi, "appaiono sereni, molto affiatati e più innamorati che mai, a smentire con i fatti qualsiasi voce di crisi". "Quando uno dice le coincidenze! - è il perfido commento di Dago - Alessia Marcuzzi e quel poverocristo del marito vengono "sorpresi' sorridenti in barca dai paparazzi. Guarda caso proprio mentre, dopo il Dago-scoop sul triangolo delle corna con Belen e De Martino, tutti parlano della loro cirsi. 'Appaiono sereno, molto affiatati e più innamorati che mai'. Come no...". Appuntamento alla prossima paparazzata.

