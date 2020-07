Made in Sud, Belen Rodriguez gode: "Meglio lei o una napoletana?". La battuta con cui De Martino viene inchiodato

Francesco Fredella 14 luglio 2020 a

“Un’altra Rodriguez, ma ti piace proprio questo cognome?”: Peppe Iodice - il comico di Made in sud - pizzica Stefano De Martino. Che risponde a tono: “Non è vero”. Poi continua il ping pong: “Ma perché non ti fidanzi con una bella napoletana?”, chiede Iodice. “Magari”, risponde De Martino. Il riferimento del comico è diretto alla paparazzata in barca con Mariana Rodriguez. Un'altra Rodriguez, appunto, dopo Belen Rodriguez. Poi De Martino rincara la dose: “Quando mi innamorerò ve lo farò sapere”. Nessun riferimento alla storia presunta con Alessia Marcuzzi. L’indiscrezione è stata categoricamente smentita da tutti: Stefano, Belen e Alessia (che ha risposto con una frase di Woody Allen). La Marcuzzi è stata paparazzata in barca con suo marito Paolo Calabresi. Caso chiuso.

