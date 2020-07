Anna Tatangelo, sotto la camicetta niente: décolleté esplosivo, per "Guapo" look da cardiopalma

15 luglio 2020 a

"Se pensi di conoscermi, baby, sei fuori strada". Anna Tatangelo presenta il suo nuovo singolo Guapo con queste parole, e tutti i torti non ha. Lady Tata si mostra biondissima e sempre più provocante.

Nel video girato con il rapper Geolier la cantante napoletana fa sfoggio di doti camaleontiche: per lei anche il look da (conturbante) maestrina con tanto di occhialini dalla montatura sottile e camicetta bianca. Ma è quando può esibirsi in movenze molto "urban" che conquista occhi e cuore. Occhiali da sole da animale della notte, pantaloni bianchi e canottierina scollatissima che lascia generosamente intravedere il suo décolleté. C'è da giurare che sarà una lunga estate per la Tatangelo, e i fan avranno tempo e modo per scoprire la sua nuova versione molto "aggressiva".

