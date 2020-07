Anna Tatangelo, il retroscena su Gigi D'Alessio: "Quando mi sono fatta bionda...", aveva capito tutto?

05 luglio 2020 a

Anna Tatangelo si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera. Nonostante abbia soltanto 33 anni, sembra abbia già vissuto una vita intera e che ne abbia appena iniziata una nuova. Adesso la Tatangelo è single, bionda e pure rapper: l’unica costante è che è sempre una gioia per gli occhi con la sua prorompente bellezza. Ovviamente quando la si intervista è impossibile non parlare anche di Gigi D’Alessio: “È stata la chiusura di un rapporto importante, una forte scossa nella mia vita. Siamo rimasti in ottimi rapporti, è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto, ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare”. Poi la Tatangelo svela una curiosità su D’Alessio: “Che cos’ha detto quando mi ha vista bionda per la prima volta? ‘Fa strano, ma stai buona’”.

