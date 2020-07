Manuela Arcuri allo scoperto: "Mangiatrice di uomini?", il suo desiderio più grande

Francesco Fredella 15 luglio 2020 a

Manuela Arcuri sogna il matrimonio. E anche il secondo figlio. Sul settimanale Chi, in un’intervista esclusiva l’attrice si racconta a tutto tondo.Senza segreti. “Nel mondo dello spettacolo, gli addetti ai lavori voltano rapidamente pagina. Nel giro di poco cambia tutto […] Io sono serena e non ho paura perchè so chi sono e soprattutto so quello che ho creato“, dice la Arcuri. Che ha trovato quella serenità tanto ricorsa. Poi smonta ogni tipo di gossip sul suo conto. E tuona: “Sono una donna semplice, monogama e assai riservata. La storia della mangiatrice di uomini non solo non esiste, ma non è mai esistita”. La Arcuri ha un figlio (che si chiama Mattia) ed ha 6 anni. E’ diventata da poco zia, visto che suo fratello Serio (ingegnere e attore) ha avuto un figlio negli scorsi mesi. Ora la Arcuri sogna un altro figlio. “Il nostro desiderio è sempre stato quello di diventare genitori e ora che Mattia a sei anni non le nascondo che stiamo iniziando a pensarci. Anche il matrimonio è un nostro sogno”, conclude.

