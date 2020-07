Justine Mattera, uno scatto di seduzione pura a 49 anni: troppo sgambata, spunta quel “chiodino”

15 luglio 2020 a

Justine Mattera è considerata tra le regione di Instagram per un valido motivo: sa esattamente come catturare l’attenzione dei suoi follower, e non solo. L’ultima foto pubblicata ha infatti scatenato le reazioni positive dei social: la Mattera è immortalata in un bianco e nero che trasuda sensualità, accentuata ulteriormente da un “outfit” che si lascia guardare a dir poco. Justine indossa infatti un costume intero tanto scollato quanto sgambato: in più sembra appena uscita dall’acqua e sopra spunta un “chiodino” che lascia poco spazio all’immaginazione. Uno scatto davvero bollente, quello della showgirl, che a 49 anni è ancora in una forma fisica strepitosa.

