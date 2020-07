Karina Cascella, gambe spalancate: da Uomini e donne alla provocazione pura, in questo scatto

16 luglio 2020 a

a

a

Karina Cascella è in una forma strepitosa. Ormai chi la segue su Instagram lo sa bene, dato che la nota opinionista televisiva, conosciuta soprattutto per Uomini e donne e per le ospitate nei salotti di Barbara d’Urso, sta pubblicando diverse foto. Non solo bikini che ne risaltano le curve e le forme generose, soprattutto a livello di decolletè, ma anche foto in abiti succinti che stuzzicano la fantasia dei suoi follower. Che infatti la ricoprono di complimenti, come in occasione dell’ultimo scatto: il vestitino e la posa le attribuiscono un’aria molto provocante, ma mai quanto la posizione delle gambe aperte e coperte al centro solo dalle mani. La 40enne sa come lasciare il segno con tutta la sua bellezza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.