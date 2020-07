Elettra Lamborghini, la clamorosa scoperta in albergo: "Kit sessuale tra preservativi e vibratori"

16 luglio 2020 a

a

a

Elettra Lamborghini vanta quasi sei milioni di follower da tutto il mondo su Instagram, eppure chi la segue assiduamente può assicurare che è una ragazza normale come tante altre, tra l’altro anche molto spontanea e simpatica. La nota ereditiera ama condividere con i suoi fan episodi curiosi della sua vita quotidiana, come la scoperta poco convenzionale fatta in una camera d’albergo: “Abbiamo trovato un kit sessuale, comprende due preservativi, un vibratore, un gel eccitante per le donne e una mutanda”. La Lamborghini sembra colpita da da tanta attenzione per il piacere per adulti, dopodiché posta una serie di video in cui è nuda nella vasca da bagno e canta come qualsiasi altra persona farebbe sotto la doccia.

