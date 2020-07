Belen Rodriguez, Alba Parietti: "Nei suoi occhi l'angoscia dell'abbandono. De Martino? Ricolleghi il cervello"

16 luglio 2020 a

a

a

Alba Parietti entra a gamba tesa sul gossip dell’estate, che è quello riguardante ovviamente Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Lei “mi fa tenerezza, vedo nei suoi occhi l’angoscia dell’abbandono”, mentre lui “deve ricollegare subito il cervello” dopo aver spezzato il cuore alla donna “più bella e ammirata” del momento. In un’intervista rilasciata a Chi, la Parietti ha solidarizzato con la showgirl argentina, che al momento sarebbe una donna “angosciata” che “non è felice”, nonostante “cerchi di far credere il contrario”, come si evince da video e foto che pubblica negli ultimi tempi, in cui appare sempre e comunque sorridente. Una forzatura per nascondere il suo vero stato d’animo? Sembra pensarla così la Parietti, che è addirittura arrivata a dire che Belen “mi fa tenerezza”, mentre De Martino da questa storia sta guadagnando grande visibilità: “La rottura garantisce un indotto”.

Una Belen Rodriguez fuori controllo. La gonna si apre, più di un clamoroso sospetto: non indossa l'intimo? | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.