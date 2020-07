Chiara Ferragni non è sola: la sorella Francesca e la sua clamorosa trasformazione fisica: oggi, in bikini, è così

16 luglio 2020 a

a

a

Non esiste solo Chiara Ferragni. La dinastia comprende altre due sorelle, forse un po' meno social della influencer italiana più famosa nel mondo (della moda, e non solo) ma altrettanto avvenenti: Valentina e Francesca.

Chiara Ferragni seduta così, il dettaglio sulle gambe e quella scollatura oltraggiosa: lo scatto hot che incendia i social | Guarda

E proprio quest'ultima (31 anni, la "mezzana") su Instagram ha testimoniato il suo cambiamento fisico frutto di alimentazione corretta e tanto impegno in palestra.

Al grido di "no pain no gain", motto di ogni appassionato di fitness, in un anno ha letteralmente "ridisegnato" il suo corpo. Una bella soddisfazione personale (va detto, la ragazza partiva da ottime basi) che con l'estate diventa anche gioia per i suoi fan, visto che la Ferragni (che di lavoro è odontoiatra) è già in mood vacanze e pubblica a cadenza quotidiana sue foto in bikini in piscina, in attesa del mare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.