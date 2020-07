Maddalena Corvaglia versione bagnina, il costume "non basta": sfida la Canalis, Lato B da cartolina

16 luglio 2020 a

Fisco da urlo. Maddalena Corvaglia in bikini è una vera bomba sexy. Tenetevi forte. L'ex storica velina di Striscia la notizia in (indimenticabile) coppia con Elisabetta Canalis a inizio anni Duemila, in vacanza in Salento si fa ammirare in tutta la sua bellezza in versione bagnina di Baywatch.

Video su questo argomento La Corvaglia lava i vetri vestita così. La quarantena vietata ai minori dell'ex velina, Dagospia la pizzica: attenti, là sotto... | Video

Adesso, la bellissima ex velina fa anche la mamma a tempo pieno con sua figlia Jamie. Ma in vacanza in Salento non c’è traccia del suo fidanzato Alessandro Viani. Non pervenuto. Mistero. Eppure lo scorso anno (lo ricorderete), sempre in Salento, Viani pubblicava scatti e dediche d’amore. È davvero scomparso dai radar? Gossip puro.

