Elisa Isoardi, la copertina super sexy su Oggi: il costume rosso acceso risalta le forme

Elisa Isoardi si gode un po’ di meritato relax dopo la conclusione sofferta de La Prova del Cuoco, che dopo 20 anni di onorato servizio ha chiuso i battenti su Rai1. La conduttrice tornerà in autunno in tv, ma nei panni della concorrente di Ballando con le stelle, lo show di punta affidato alla solita Milly Carlucci. La Isoardi ha condiviso sui social la copertina di Oggi, che la ritrae in splendida forma in un costume rosso acceso che enfatizza le forme e l’avvenenza della conduttrice. Anche se poi il titolo dice altro: “Sexy io? Ma mi sento un maschiaccio”. Elisa su Instagram ha ringraziato il settimanale “per questa meravigliosa copertina e per l’intervista verità”, in cui ha confessato di essere in cerca dell’amore ma allo stesso tempo di essere “single di testa, non è facile stare con me”.

