Sara Croce, troppo erotica dopo Ciao Darwin: il tanga scompare, il lato B è di marmo

17 luglio 2020 a

a

a

Sara Croce è una delle regine dell’estate quando si parla di scatti in costume da bagno. La Madre Natura di Ciao Darwin sta dando spettacolo nelle spiagge italiane: l’ultima foto arriva da Taormina, in Sicilia, dove la giovane modella si sta rilassando tra mare e piscina. E proprio a bordo vasca ha dato vita ad uno scatto di schiena che ha scosso il mondo dei social. In primo piano c’è infatti il suo lato B scultoreo che fa sbizzarrire i fan tra complimenti più o meno audaci. “Vacanze italiane”, recita la didascalia che accompagna lo strepitoso scatto: tra tanga e posa a bordo piscina, la Croce è un mix disarmante di erotismo e sensualità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.