Nilufar Addati, lo scatto libidinoso dell'ex Uomini e Donne: nuda allo specchio, fa “vibrare” i fan

“Good vibes”, scrive Nilufar Addati per accompagnare uno scatto a dir poco libidinoso. L’ex tronista di Uomini e Donne - che ha partecipato anche a Temptation Island - ha pubblicato sui social una foto che ha completamente mandato in tilt i fan: la ragazza è infatti nuda davanti allo specchio, con quest’ultimo che restituisce un riflesso dall’alto tasso erotico. L’unica cosa che copre i seni di Nilufar sono i lunghi capelli biondi: sex appeal e provocazione non le mancano di certo. E infatti lo scatto viene largamente apprezzato dai fan, che non la trovano affatto volgare, ma piuttosto intrigante. Di certo la temperatura su Instagram si è alzata parecchio dopo la sua foto come mamma l’ha fatta.

