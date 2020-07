Martina Stella in bikini, l'ex lolita del cinema italiano è cresciuta: sua la foto più "bollente" di quest'estate?

18 luglio 2020 a

a

a

Ne ha fatta di strada, Martina Stella. L'ex ragazzina lanciata ancora minorenne da L'ultimo bacio, nel ruolo di conturbante lolita italiana di un'intera generazione, nonché ex fidanzatina di Valentino Rossi, oggi ha 35 anni è una donna splendida e in carriera. Cinema e moda, con una pagina Instagram seguitissima e molto "patinata". La diva toscana, in periodo estivo, si "diletta" a suggerire alle sue fan i migliori costumi e bikini da esibire in piscina o in spiaggia. Gli scatti, splendidi e sensuali, probabilmente faranno la felicità non solo delle signore più modaiole, ma pure dei consorti e compagni. Un esempio? L'ultimo post, in cui Martina assicura: "Che si vada al mare o in piscina, scelgo sempre di andarci con un certo stile". C'è da crederle.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.