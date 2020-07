Elettra Lamborghini in costume allo specchio: troppo sgambato, dettagli da infarto

19 luglio 2020 a

Il costume rosso allo specchio. A Elettra Lamborghini basterebbe questo per scatenare uno tsunami erotico nella Rete. Ma la vulcanica ereditiera della celebre casa motoristica emiliana, influencer, agitatrice e, da ultima, anche popstar in salsa reggaeton-latina con Giusy Ferreri (la loro freschissima La Isla si candida fortemente ad essere la hit estiva e colonna sonora nelle spiagge italiane ancora in un dolceamaro clima post-lockdown) non si accontenta e dunque, chiusa in un bagno extralusso, regala qualche dettaglio non adatto ai deboli di cuore tra le sue Stories di Instagram.

Video su questo argomento Elettra Lamborghini, fitness piccante: inquadra sotto la maglietta, seno in libertà. Sì, si vede tutto: secondi indimenticabili | Video

La scollatura? Sì certo, è generosa come del resto ha abituato la buona Elettra. Ma è là sotto, dalle parti delle zampette di leoparso tatuate sui fianchi, che succede "il fattaccio". Occhio alla sgambatura del costume: roba forte.

