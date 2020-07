Chiara Ferragni, dopo il topless il Lato B: un "capolavoro" nella grotta salentina

21 luglio 2020 a

a

a

Ci ha preso gusto, Chiara Ferragni. Dopo la visita agli Uffizi, la fashion blogger e influencer italiana più famosa del mondo ha piazzato nel giro di poche ore una doppietta da brividi su Instagram. Che sia un'estate caldissima per la moglie di Fedez lo si era capito, ma qui si esagera.

Video su questo argomento "Mamhood al museo egizio sì e la Ferragni agli Uffizi no?". Fedez scatenato

Durante la sua vacanza defatigante nel Salento, prima si concede un bagno senza veli, in topless, in una splendida vasca in muratura di una masseria etno-chic, quindi decide di andara ancora più "a fondo". Entra in una suggestiva grotta e piazza una indimenticabile foto con Lato B in bella mostra, una bella sorpresa per i suoi tanti fan. Chiamatela l'altra faccia della Venere di Botticelli social.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.