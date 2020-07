Belen Rodriguez, la madre di Antinolfi disperata per il figlio con l'argentina: "Come finirà? E Dayane Mello..."

21 luglio 2020 a

a

a

Tra chi forse non gradisce del tutto l'ultimo flirt di Belen Rodriguez con Gianmaria Antinolfi c'è la madre di quest'ultimo. Già, la signora si è confidata a DiPiù, dove ha raccontato i dettagli del primo incontro tra il figlio e la showgirl argentina e dove ha espresso tutte le sue preoccupazioni. Dunque, il primo incontro, avvenuto alla festa di compleanno di Gianmaria che si è tenuta a Capri, festa organizzata proprio dalla signora, Esmeralda Vetromile. "Ho curato io l’organizzazione di quella festa - ha spiegato al rotocalco -. Conoscevo tutto, dal menù alla scelta della musica nelle sale. Sapevo pure che ci sarebbe stata anche Belen. Ha ballato, cantato, era a suo agio". E insomma, lì è scoccata la scintilla che potrebbe aiutare Belen ad archiviare Stefano De Martino, definitivamente. Ma la signora Esmeralda, come detto, ora è anche preoccupata per la sovraesposizione mediatica dell'argentina: "Diciamo che sono un po' stordita dal vortice in cui è finito Gianmaria. Mi domando come finirà", sospira la signora. Ma non è tutto. La madre conferma anche che Antinolfi, in effetti, nei giorni in cui è scoppiata la passione con Belen frequentava Dayane Mello, così come detto da quest'ultima con accenti polemici: "Si sono frequentati per qualche settimana, poi è arrivata Belen. Quando Gianmaria ha saputo che avrebbe passato qualche giorno a Capri si sono visti e lui ha capito che tra loro stava nascendo qualcosa. Ha lasciato Dayane immediatamente", conclude Esmeralda.

Soldi, Mediaset punisce Belen Rodriguez? "La firma in extremis", Dago-soffiata: dopo Stefano, altro smacco per la showgirl

"Ti stai facendo pure...". De Martino, esplode il gossip: un clamoroso imbarazzo, la voce sul "passato ricicciato". Dopo Belen, lei?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.