Stefano De Martino, a Made in Sud esplode il gossip: "Stai ricicciando il passato, ti stai facendo pure il Marrone?"

21 luglio 2020 a

a

a

"Stai ricicciando nel passato?". Stefano De Martino messo nuovamente alle strette da Peppe Iodice, il comico di Made in Sud che da quando è scoppiato il gossip dell'anno sulla rottura tra il presentatore e Belen Rodriguez si diverte a "inzigare" il padrone di casa sfruculiando nella sua vita privata. "Io ho saputo che c’è stato un ritorno di fiamma - lo incalza durante il comedy show di Raidue -, Tutti i colori stai facendo, pure il Marrone?”. Il riferimento è a Emma Marrone, ex di Amici (come Stefano) che faceva coppia con De Martino. Una relazione stroncata proprio a causa dell'arrivo di Belen nella vita del ballerino. "Ma non è vero…", è la smentita un po' imbarazzata di Stefano, anche se una cosa non può negarla: dopo la fine della storia con la Rodriguez pare che si siano intensificati i rapporti social con la bella e brava cantante salentina.

Belen, topless proibito ai comuni mortali. De Martino, beccati questa: coperta solo dallo slip (mini) | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.