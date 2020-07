Belen Rodriguez, gelo a Made in Sud con De Martino: "Mi ha chiamato tua suocera", "Cambia numero"

21 luglio 2020 a

Una battuta, ma chissà se avrà fatto piacere a Belen Rodriguez. Come da copione, a Made in Sud il comico Peppe Iodice punzecchia il padrone di casa Stefano De Martino sulle sue disavventure sentimentali. La rottura con Belen è sulla bocca di tutti da diverse settimane, e l'ex ballerino di Amici non si sottrae al giochino del botta e risposta.

"Mi ha chiamato ancora tua ex suocera Immacolata’ Rodriguez", lo provoca Iodice. La mamma di Belen, in realtà, è Veronica Cozzani. Ma la risposta di Stefano è piuttosto raggelante: "Cambia numero, dai retta a me". Una amara verità detta col sorriso sulle labbra?

