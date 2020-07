Belen Rodriguez, dopo De Martino un altro smacco? Soldi, Mediaset la 'punisce': "La firma in extremis"

20 luglio 2020 a

Per Belen Rodriguez ci sono stati tempi migliori. Dopo l'addio a Stefano De Martino, la showgirl argentina torna su Mediaset. Fin qui nulla di nuovo se non fosse che, stando a quanto riporta Dagospia, il cachet per Tu sì que vales è stato ritoccato. Un ritocco ovviamente al ribasso, tiene a precisare il sito di Roberto D'Agostino che scrive: "Gira voce che anche Mediaset abbia deciso di mettere mano ai compensi dei big. Tagli alle produzioni ma anche ai cachet". Ed ecco che Belen ci è finita in mezzo. La sua firma - sempre secondo Dago - "sarebbe arrivata in extremis per ragioni economiche. Ma l'accordo, con riduzione, è stato trovato". La bella Belen delizierà ancora una volta i telespettatori di Canale 5.

