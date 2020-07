Antonella Clerici, la foto sdraiata in piscina: esagerata, meravigliosa e giunonica. Mai vista così

22 luglio 2020 a

Sta per tornare in tv, Antonella Clerici, dopo un lungo e immeritato stop. E così si confida in una lunga intervista al settimanale Oggi, dove si dice ovviamente soddisfatta per gli impegni che la Rai le ha affidato. "Io non porto rancore, mai stata vendicativa. Con Teresa De Santis non ci siamo prese, ma penso che le cose non accadano per caso. In cuor mio sapevo che doveva solo passare 'a nuttata. Il mio stop è servito per regalare a Maelle tutto il mio tempo", ha spiegato. E Maelle, ovviamente, è la figlia. La prossima stagione, la Clerici condurrà È sempre mezzogiorno (al posto de La prova del cuoco) e un serale, dal titolo The Voice Senior. E per l'occasione, per l'intervista concessa a Oggi, la Clerici ha anche aperto le porte della sua casa ai fotografi della rivista, dove si è mostrata nella sua intimità di coppia, insieme a Vittorio Garrone. E tra le foto del servizio, anche quella che potete vedere qui sotto, dove la conduttrice si mostra in piscina, con un costume che proprio non riesce a contenere le sue meravigliose e abbondanti forme.

