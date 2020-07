Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia in vacanza in montagna con il direttore di Chi, Alfonso Signorini

Francesco Fredella 22 luglio 2020 a

a

a

Paolo. Clizia. E Alfonso, il re (per antonomasia) del gossip. Il direttore di Chi in vacanza con i due ex gieffini vip. Location mica tanto segreta: Trentino. Ma potrebbero esserci progetti dietro l’angolo. Un nuovo programma per la coppia? Forse troppo. Probabilmente un’incursione al Gf vip? Insomma una sorta di ritorno in grande spolvero per dare il benvenuto ai nuovi concorrenti.

"Prove generali". Clizia e Ciavarro, la foto in costume è rivelatrice: voci pesantissime

Ma sono tutte ipotesi. Di certo, per adesso, non c’è nulla. La notizia della reunion ad alta quota, però, fa sognare i fan del Grande Fratello. Nessuna foto sui social. Bisogna attendere ancora un po’.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.