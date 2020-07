Eros Ramazzotti, ora si capisce tutto: "Nel nostro passato...", la confessione della nuova fiamma Veronica Montali

Francesco Fredella 23 luglio 2020 a

“Più bella cosa non c’è”, ovviamente stiamo parlando di un nuovo amore. E di Eros Ramazzotti. Che adesso è al settimo cielo. Il cantante si sta frequentando con Veronica Montali, ex concorrente di Amici. Tutto senza il chiasso dei giornali. Ma DiPiù Tv contatta la ragazza, che oggi fa l’influencer. Lei si sbilancia e conferma la love story. Veronica dice di aver riallacciato i racconti con Ramazzotti lo scorso novembre: i due si sono conosciuti grazie ad amici in comune e poi si sono persi di vista, ma grazie ai social si sono ritrovati.

“Ci troviamo bene insieme, parliamo di tutto. Ci confidiamo i nostri problemi. Abbiamo un vissuto che ci accomuna perché tutti e due siamo separati e abbiamo figli piccoli”, confida a DiPiù Tv. “La scorsa settimana è venuto a trovarmi a Loano e abbiamo passato una bellissima giornata. La mattina siamo stati a pranzo, lui e io, al mio ristorante, dove gli ho presentato mamma e papà”. Veronica Montali è mamma di Sofia, 10 anni e Aurora, 5 (nati dal precedente matrimonio). Eros è padre di Aurora, nata dal matrimonio con Michelle Hunziker, e di Raffaella Maria e Gabrio Tullio, 4, nati dal secondo matrimonio con Marica Pellegrinelli.

