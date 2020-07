Melissa Satta, gomito sul ginocchio e primo piano da urlo: slip verde fluo, uno show piccantissimo

24 luglio 2020 a

"Summer 2020", estate 2020. Punto e stop. Questo il commento di Melissa Satta in calce all'ultimo post sul suo profilo Instagram, in cui si mostra in un ravvicinatissimo scatto in bikini fluo verde. Occhi chiusi e smorfia pensierosa, la Satta incanta i suoi fan: il fisico è scolpito, perfetto, marmoreo. Le forme sono quelle che ben conosciamo: strepitose. Poi il gioco di gambe, il gomito posato sul ginocchio, a chiudere il quadro di un immagine che trasuda carica erotica. Altro giro, altro regalo firmato Melissa Satta, che offre a tutti i suoi seguaci una foto strepitosa direttamente da Porto Cervo, Sardegna, dove la showgirl si trova in questi giorni.

