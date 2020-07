Barbara d'Urso immortalata in topless: la foto in piscina solo con gli slip e il maxi cappello manda i fan in tilt

25 luglio 2020 a





Barbara d'Urso baciata dal sole. La regina degli ascolti Mediaset si fa immortalare con una foto poi pubblicata su Instagram in piscina e senza il top del bikini. La conduttrice di Live-Non è la d'Urso ha rinunciato alle mete esotiche e ha scelto di passare le ferie in Italia. Complice, forse, la dura crisi che sta vivendo il Paese. Per cercare un po' di relax la d'Urso ha scelto la piscina, indossando solo gli slip e un maxi cappello per proteggere la testa dal sole cocente. "Troppo caldo #hot #colcuore", ha commentato il post in allegato alla foto. Immediati i commenti dei fan che non vedono l'ora di vederla tornare in tv con la nuova stagione di Canale 5.

