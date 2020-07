Elettra Lamborghini, "orizzonte della spiaggia": body strizzatissimo e forme fuori controllo, una foto... straripante

27 luglio 2020 a

Mamma mia, che... davanzale. In questa foto che potete vedere qui sotto, ecco le forme di Elettra Lamborghini al loro meglio, proposte in una piccantissima story su Instagram della mitica ereditiera. La Lamborghini si produce in un selfie scattato in bagno, in cui si mostra allo specchio in tenuta sportiva, forse prima di un allenamento di danza. Eccola con shorts aderentissimi e soprattutto con una specie di body a righe bianche e nere, molto aderente e strizzato, con la scritta "beach horizon", ovvero orizzonte della spiaggia. Ma l'unico orizzonte è quello delle sue forme, che con la complicità del body sono letteralmente incontenibili.

